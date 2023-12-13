UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibinin kim olacağı ise merak konusu. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi kura çekiminde belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?