NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibinin kim olacağı ise merak konusu. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? - 1

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi kura çekiminde belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? - 3

İLK  MAÇLAR 15 ŞUBAT'TA

İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? - 4

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu) (Kesinleşti)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

DAHA FAZLA GÖSTER
;