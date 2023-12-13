UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi kura çekiminde belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?