NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte yarı finale kalan takımlar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 2

UEFA AVRUPA LİGİ

İspanya'nın Sevilla takımı, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İngiliz takımı Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 3

UEFA AVRUPA LİGİ

Juventus 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Sporting ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi toplam skorda 2-1 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 4

UEFA AVRUPA LİGİ

Juventus ve Sevilla yarı finalde eşleşti. İlk maç 11 Mayıs'ta Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise 18 Mayıs'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 5

UEFA AVRUPA LİGİ

Roma, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Olimpico Stadyumu'nda Feyenoord'u 4-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 6

UEFA AVRUPA LİGİ

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Royale Union SG'yi 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 7

UEFA AVRUPA LİGİ

Roma ve Bayer Leverkusen yarı finalde eşleşti. Mücadelenin ilk ayağı Olimpico Stadyumu'da 11 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş ise 18 Mayıs'ta BayArena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 8

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

Çeyrek finalde Anderlecht ile eşleşen AZ Alkmaar ilk maçı 2-0 kaybetti. Evindeki rövanşı 2-0 kazanan Hollanda temsilcisi maçı uzatmaya, oradan da penaltılara götürdü. Penaltılarda Belçika temsilcisini yenen Az Alkmaar yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 9

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

Premier Lig ekibi West Ham, Başakşehir'i son 16'da eleyen Gent ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı. İngiliz temsilcisi rövanş maçında rakibini 4-1 yenerek tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 10

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

Yarı finalde West Ham ve AZ Alkmaar eşleşti. İlk maç 11 Mayıs'ta Londra Olimpiyat Stadyumu'nda, rövanş 18 Mayıs'ta AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 11

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

İtalyan ekibi Fiorentina, çeyrek finalin ilk ayağında Lech Poznan'ı 4-1 yendi. Rövanşı 3-2 kaybeden Mor menekşeler 6-4'lük üstünlük kurarak turu geçti.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 12

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

Basel, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Nice'i 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - 13

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 

Yarı finalde Fiorentina ve Basel karşılaşacak. İlk maç 11 Mayıs'ta Artemio Franchi Stadyumu'nda, rövanş 18 Mayıs'ta St. Jakob-park'ta karşılaşacak.

DAHA FAZLA GÖSTER