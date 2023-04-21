UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İspanya'nın Sevilla takımı, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İngiliz takımı Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Juventus 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Sporting ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi toplam skorda 2-1 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Juventus ve Sevilla yarı finalde eşleşti. İlk maç 11 Mayıs'ta Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise 18 Mayıs'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.
Roma, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Olimpico Stadyumu'nda Feyenoord'u 4-1 yendi.
Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Royale Union SG'yi 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
Roma ve Bayer Leverkusen yarı finalde eşleşti. Mücadelenin ilk ayağı Olimpico Stadyumu'da 11 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş ise 18 Mayıs'ta BayArena'da oynanacak.
Çeyrek finalde Anderlecht ile eşleşen AZ Alkmaar ilk maçı 2-0 kaybetti. Evindeki rövanşı 2-0 kazanan Hollanda temsilcisi maçı uzatmaya, oradan da penaltılara götürdü. Penaltılarda Belçika temsilcisini yenen Az Alkmaar yarı finale yükseldi.
Premier Lig ekibi West Ham, Başakşehir'i son 16'da eleyen Gent ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı. İngiliz temsilcisi rövanş maçında rakibini 4-1 yenerek tur atladı.
Yarı finalde West Ham ve AZ Alkmaar eşleşti. İlk maç 11 Mayıs'ta Londra Olimpiyat Stadyumu'nda, rövanş 18 Mayıs'ta AFAS Stadyumu'nda oynanacak.
İtalyan ekibi Fiorentina, çeyrek finalin ilk ayağında Lech Poznan'ı 4-1 yendi. Rövanşı 3-2 kaybeden Mor menekşeler 6-4'lük üstünlük kurarak turu geçti.
Basel, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Nice'i 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Fiorentina ve Basel karşılaşacak. İlk maç 11 Mayıs'ta Artemio Franchi Stadyumu'nda, rövanş 18 Mayıs'ta St. Jakob-park'ta karşılaşacak.