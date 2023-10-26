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UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılatığı Norveç ekibi Bodo/Glimt ekibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bir puanda kalan siyah-beyazlıların gruptan çıkma şansı zora girdi.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'le deplasmanda karşılaştı.

Norveç'te oynanan mücadelenin 29. dakikasında Gronbaek'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 58. dakikada Moumbagna'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Saltnes'in 88. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Norveç ekibinde Moe'nin kendi kalesine 90+1'de attığı gol maçın sonucunu belirledi. 3-1

63. dakikada Zugelj'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

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UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 2

ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA KAZANAMADI

UEFA Avrupa Kupası grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 3

BODO/GLİMT GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

Lugano ile golsüz berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Club Brugge'e de 1-0 mağlup olmuştu.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 4

ONANA 13 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 5

YÖNETİM PROTESTOSU DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 6

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Maçın başlamasıyla birlikte hücuma çıkan ev sahibi ekipte Sorli'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

5. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşunda top auta gitti.

25. dakikada Masuaku'nun soldan ortaladığı topa Aboubakar altı pas önünde kafayla vurdu, kaleci Haikin gole izin vermedi.

29. Bodo/Glimt'in golü geldi. Pellegrino'nun soldan içeri çevirdiği topu Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi.

37. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Onana kafayla vurdu, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu) - 7

55. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Savunmanın arasına atılan topla ceza sahasına giren Pellegrino, Mert Günok'tan sıyrılarak aut çizgisi üstünden topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak uzak direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu Moumbagna kaleye vurdu, Necip Uysal çizgiden çıkardı.

58. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ taraftan başlayan atakta Sorli'nin içeri taşıdığı topu önünde bulan Moumbagna takım arkadaşıyla paslaşarak önünü açtı ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

81. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol eden Cenk Tosun'un pasıyla buluşan Rebic'in sol çaprazdan şutu auta gitti.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan başlayan atakta Pellegrino ceza sahasına girdi, ayağından açtığı topa Mert'in, müdahale etmek isterken hamlesi yetersiz kaldı. Seken topu bir kez daha tamamlasalar da kaleye giden top Onur'dan sekip Saltnes'in önünde kaldı. Saltnes de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0

90+1. dakikada skor 3-1 oldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topa Moe kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma Norveç ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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