UEFA Konferans Ligi | Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Maç sonucu)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılatığı Norveç ekibi Bodo/Glimt ekibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bir puanda kalan siyah-beyazlıların gruptan çıkma şansı zora girdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'le deplasmanda karşılaştı.
Norveç'te oynanan mücadelenin 29. dakikasında Gronbaek'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 58. dakikada Moumbagna'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Saltnes'in 88. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Norveç ekibinde Moe'nin kendi kalesine 90+1'de attığı gol maçın sonucunu belirledi. 3-1
63. dakikada Zugelj'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.