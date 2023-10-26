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UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, oynadıkları son 18 resmi maçın tamamını da kazanarak yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti.

Kadıköy'deki karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçta goller; Batshuayi, Zajc (2) ve Vladi'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grubundaki 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım aynı zamanda bu sezon 18. resmi maçını da kazanmış oldu. 

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UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 2

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde 42. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 3

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip yarı sahada baskılı göründüğü dakikalarda duran toptan Becao'nun ters vuruşunda kalesinde golü gördü ve skor 2-1'e geldi. 2-1'in ardından Ludogorets baskı kursa da baskıyı çabuk kıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Miha Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 4

Bu sonuçla grubunda 3. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti. Galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 18 maçın 18'ini de kazanmış oldu.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 5

AVRUPA'DA GALİBİYET İLE MAĞLUBİYET SAYISINI EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, Ludogorets galibiyetiyle Avrupa'da galibiyet ve mağlubiyet sayısını eşitledi.

Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşayan ve bu süreçte 17. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu kulvardaki olumsuz karnesini de düzeltmeyi başardı.

Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 6

İRFAN CAN KAHVECİ, "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Ludogorets karşılaşmasına yedek başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve takımıyla 100. maçına çıktı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 7

BATSHUAYİ AVRUPA'DA ATMAYA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Bu sezon ligde fazla forma şansı bulamamasına karşın Avrupa'da takımın gol yollarında en fazla süre alan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, 6. kez ilk 11'de görev aldı.

Batshuayi, Avrupa'da ilk 11'de görev aldığı 6. maçında 4. golüne ulaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Zimbru'ya karşı 2, Nordsjaelland'a karşı ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 8

ZAJC SİFTAHI 2 GOLLE YAPTI

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, bu sezon ilk golüne imza attı.

Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.

Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını 2 gol birden atarak yaptı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 9

AVRUPA'DA EVİNDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde gol gördü.

Bu sezon seyircisi önünde ilk Avrupa maçında Zimbru ile karşılaşan ve sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra ise 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe sırasıyla Maribor, Twente ve Nordsjaelland'ın ardından Ludogorets'ten de 1 gol yedi.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 10

"FENERBAHÇE MÜKEMMEL BİR TAKIM"

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe'nin mükemmel bir takım olduğunu söyledi.

HABERE GİT

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 11

KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 12

TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.

Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 13

ISINMAYA 10. YIL MARŞI'YLA ÇIKILDI

Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.

Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu) - 14
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