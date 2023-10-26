UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, oynadıkları son 18 resmi maçın tamamını da kazanarak yeni bir rekora daha imza atmış oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti.
Kadıköy'deki karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçta goller; Batshuayi, Zajc (2) ve Vladi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grubundaki 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım aynı zamanda bu sezon 18. resmi maçını da kazanmış oldu.