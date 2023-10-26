UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Maç sonucu)

AVRUPA'DA EVİNDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde gol gördü.



Bu sezon seyircisi önünde ilk Avrupa maçında Zimbru ile karşılaşan ve sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra ise 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.



Fenerbahçe sırasıyla Maribor, Twente ve Nordsjaelland'ın ardından Ludogorets'ten de 1 gol yedi.