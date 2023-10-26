UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi

TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPTILAR

Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına kulak asmadı ve tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü.