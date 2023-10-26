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UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoç temsilcisi Celtic'in, İspanya ekibi Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açıp, tezahüratlarla Filistin'e destek verdi. Taraftarlar, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoç temsilcisi Celtic, İspanya ekibi Atletico Madrid takımını konuk etti. 

2-2 berabere biten maça Celtic taraftarlarının Filistin'e bayraklı ve koreografili desteği damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 2

İskoç temsilcisi Celtic’in taraftarları, kulübün karşı çıkmasına rağmen İsrail’in ablukası altındaki Filistin’e destek vermeye devam ediyor.

Celtic ile Atletico Madrid maçında yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 3

TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPTILAR

Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına kulak asmadı ve tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 4

UEFA’nın konuyla ilgili yasaklamalarını dinlemeyen taraftarlar maç öncesi marşlarla Gazze’ye destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 5

Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 6

2016’DAN BERİ DESTEK VERİYORLAR

“Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir” şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, “Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını” belirtmişlerdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 7

2016’da Filistin Bayrağı açtığı için UEFA soruşturmasına maruz kalan Celtic taraftarı para cezasının 2 katı bağış toplamışlardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 8

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 9

E Grubu:

Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2

F Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0

Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3

Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu:

Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi - 10
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