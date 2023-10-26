UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek: Celtic taraftarı yasak dinlemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoç temsilcisi Celtic'in, İspanya ekibi Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açıp, tezahüratlarla Filistin'e destek verdi. Taraftarlar, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoç temsilcisi Celtic, İspanya ekibi Atletico Madrid takımını konuk etti.
2-2 berabere biten maça Celtic taraftarlarının Filistin'e bayraklı ve koreografili desteği damga vurdu.