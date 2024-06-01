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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Real Madrid, rakibini 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler, finalde süre alamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 1

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 2

Wembley'de oynanan mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vinčić yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 3

Borussia Dortmund karşılaşmaya Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho ve Füllkrug 11'iyle başladı.

Real Madrid ise maça Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior 11'iyle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 4

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Dev finalin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 5

MAÇ SONUCU: 2-0

Real Madrid, 74. dakikada Dani Carvajal ve 83. dakikada Vinicius Junior'un attığı gollerle 90 dakikayı 2-0 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 6

15. KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

Bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürdü.

Dortmund ise 11 yıl sonra çıktığı finalde kupayı 2. kez kaldırma şansını elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 7

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, süre bulamadı.

18 yaşındaki Arda, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 8

KROOS KUPAYLA VEDA ETTİ

Öte yandan, Real Madrid’in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin kulüp formasıyla son maçına çıktı.

Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 9
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 10
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon - 12
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