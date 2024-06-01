UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon

15. KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

Bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürdü.

Dortmund ise 11 yıl sonra çıktığı finalde kupayı 2. kez kaldırma şansını elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.