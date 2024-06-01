UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz final | Real Madrid tarih yazdı: 15. kez şampiyon
İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Real Madrid, rakibini 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler, finalde süre alamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.