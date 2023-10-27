UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maç sonrasında sorgulanmaya başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki bu hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellenecek. Bir önceki maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenilirken, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 2-1 ile geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. Ülke puanları sıralamasında bu yıl zirvede bulunan Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden gönderme şansı da doğdu. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.