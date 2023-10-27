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UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maç sonrasında sorgulanmaya başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki bu hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellenecek. Bir önceki maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenilirken, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 2-1 ile geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. Ülke puanları sıralamasında bu yıl zirvede bulunan Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden gönderme şansı da doğdu. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 1

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILMA ŞANSI

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takımlar yeni formatta mücadele edecek.

Bu yıl ülke puanı sıralamasında zirvede yer alan Türkiye'nin, 36 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi'ne  3 takım gönderme şansı doğdu.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 3

HEDEF İLK 2 SIRA

Bu sezonun ülke puanlarına bakıldığında Türkiye zirvede yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatta; Ülke puanları sıralamasında ilk iki sırada yer alan takımlara da birer kontenjan ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da topladığı puanlarla Türkiye'nin ilk iki sırada yer almasını sağlarsa, yeni statü gereği bir sonraki sezon Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden gönderebilecek.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 4

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel son durumu ve ilk 15 sıra şöyle;

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 5

15- ÇEKYA: 27.550

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 6

14- DANİMARKA: 27.700 

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 7

13- SIRBİSTAN: 27.775 

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 8

12- İSVİÇRE: 30.575 

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 9

11- AVUSTURYA: 30.800 

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 10

10- İSKOÇYA 

32.250 puan

Devam eden takımlar:

Celtic
Rangers
Aberdeen

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 11

9- TÜRKİYE

35.530 puan

Devam eden takımlar:

Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 12

8- BELÇİKA 

41.800 puan

Devam eden takımlar:

KAA Gent
Royal Antwerp
Club Brugge
KRC Genk
Union Saint-Gilloise

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 13

7- PORTEKİZ

49.816 puan

Devam eden takımlar:

Braga
FC Porto
Benfica
Sporting

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 14

6- FRANSA

56.331 puan

Devam eden takımlar:

Lens
PSG
Lille
Marsilya
Rennes
Toulouse

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 15

5- HOLLANDA

57.100 puan

Devam eden takımlar:

Eindhoven
Feyenoord
Alkmaar
Ajax

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 16

4- ALMANYA

73.624 puan

Devam eden takımlar:

Bayern
Leipzig
Union
Dortmund
Frankfurt
Leverkusen
Freiburg

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 17

3- İTALYA

75.855 puan

Devam eden takımlar:

Inter
Napoli
Milan
Lazio
Roma
Fiorentina
Atalanta

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 18

2- İSPANYA

79.614 puan

Devam eden takımlar:

Real Madrid
Real Sociedad
Barcelona
Sevilla
Atl. Madrid
Betis
Villarreal

UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, hangi ülkeden kaç takım turnuvada devam ediyor? (26 Ekim UEFA ülkeler sıralaması) - 19

1- İNGİLTERE

93.178 puan

Devam eden takımlar:

Arsenal
ManCity
Newcastle
ManUnited
Liverpool
Aston Villa
West Ham
Brighton

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