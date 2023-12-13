UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması)

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray, Konferans Ligi'nde yarın geleceği belli olacak Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanı sıralaması merak ediliyordu.

UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları da sık sık değişim gösteriyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu;