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UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması)

Ülke puanı hesaplamasında takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray, Konferans Ligi'nde yarın geleceği belli olacak Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanı sıralaması merak ediliyordu.

UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları da sık sık değişim gösteriyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu;

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

GALATASARAY VEDA ETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunun son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip topladığı 5 puanla grubunda 3. olduğu için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

İşte 13 Aralık itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu;

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

15 - Norveç | 29.875

  • FK Bodö/Glimt
  • Molde
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

14 - Danimarka | 31.450

  • Kopenhagen
  • Nordsjaelland
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

13- Avusturya | 31.600

  • Salzburg
  • LASK
  • Sturm Graz
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

12- İsviçre | 31.775

  • Young Boys
  • Servette
  • FC Lugano
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

11- Çek Cumhuriyeti | 31.800

Viktoria Plzen
Slavia Prag
Sparta Prag

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

10- İskoçya | 33.650

  • Rangers
  • Celtic
  • Aberdeen
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

9- TÜRKİYE | 35.600

  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

8- Belçika | 44.200

  • Club Brugge
  • KAA Gent
  • KRC Genk
  • Royal Antwerp 
  • Saint-Gilloise
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

7- Portekiz | 51.649

  • Braga
  • FC Porto
  • Sporting 
  • Benfica
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

6- Hollanda | 59.500

  • Eindhoven
  • Feyenoord
  • AZ Alkmaar
  • Ajax
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 14

5- Fransa | 59.997

  • Lille
  • PSG
  • Marseille
  • Lens
  • Rennes
  • Toulouse
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 15

4- Almanya | 80.195

  • Bayern
  • Dortmund
  • Leipzig
  • Leverkusen
  • Frankfurt 
  • Freiburg 
  • Union
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 16

3- İtalya | 82.141

  • Inter
  • Lazio
  • Atalanta
  • Florenz
  • Napoli
  • Milan
  • Roma
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 17

2- İspanya | 85.239

  • Real Madrid
  • Barcelona
  • Real Sociedad
  • Atl. Madrid
  • Real Betis
  • Villarreal 
  • Sevilla
UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 18

1- İngiltere | 98.803

  • ManCity
  • Arsenal
  • Aston Villa 
  • Liverpool
  • Newcastle
  • West Ham
  • ManUnited
  • Brighton
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