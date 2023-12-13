UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (13 Aralık UEFA güncel ülkeler sıralaması)
Ülke puanı hesaplamasında takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray, Konferans Ligi'nde yarın geleceği belli olacak Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nden elenerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanı sıralaması merak ediliyordu.
UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları da sık sık değişim gösteriyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu;