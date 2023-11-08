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UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sorgulanmaya başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'nde bu hafta oynayacağı maçların ardından UEFA ülke puanı güncellenecek. Bir önceki oynanan grup maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenilirken, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 ile geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti. Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ortaya çıkacak. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri.

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

UEFA ülke puanı sıralamasında son durumun ne olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan Bayern Münih-Galatasaray, Ludogorets-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçlarının ardından, UEFA ülke puanı sıralaması güncellenecek. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel son durumu ve ilk 15 sıra şöyle;

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

15- ÇEKYA: 27.550

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

14- DANİMARKA: 27.700

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

13- SIRBİSTAN: 27.775

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

12- İSVİÇRE: 30.575

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

11- AVUSTURYA: 30.800

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

10- İSKOÇYA

32.250 puan

Devam eden takımlar:

Celtic
Rangers
Aberdeen

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

9- TÜRKİYE

35.530 puan

Devam eden takımlar:

Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

8- BELÇİKA

41.800 puan

Devam eden takımlar:

KAA Gent
Royal Antwerp
Club Brugge
KRC Genk
Union Saint-Gilloise

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

7- PORTEKİZ

49.816 puan

Devam eden takımlar:

Braga
FC Porto
Benfica
Sporting

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

6- FRANSA

56.331 puan

Devam eden takımlar:

Lens
PSG
Lille
Marsilya
Rennes
Toulouse

5- HOLLANDA

57.100 puan

Devam eden takımlar:

Eindhoven
Feyenoord
Alkmaar
Ajax

4- ALMANYA

73.624 puan

Devam eden takımlar:

Bayern
Leipzig
Union
Dortmund
Frankfurt
Leverkusen
Freiburg

3- İTALYA

75.855 puan

Devam eden takımlar:

Inter
Napoli
Milan
Lazio
Roma
Fiorentina
Atalanta

2- İSPANYA

79.614 puan

Devam eden takımlar:

Real Madrid
Real Sociedad
Barcelona
Sevilla
Atl. Madrid
Betis
Villarreal

1- İNGİLTERE

93.178 puan

Devam eden takımlar:

Arsenal
ManCity
Newcastle
ManUnited
Liverpool
Aston Villa
West Ham
Brighton

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

5- HOLLANDA

57.100 puan

Devam eden takımlar:

Eindhoven
Feyenoord
Alkmaar
Ajax

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 14

4- ALMANYA

73.624 puan

Devam eden takımlar:

Bayern
Leipzig
Union
Dortmund
Frankfurt
Leverkusen
Freiburg

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 15

3- İTALYA

75.855 puan

Devam eden takımlar:

Inter
Napoli
Milan
Lazio
Roma
Fiorentina
Atalanta

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 16

2- İSPANYA

79.614 puan

Devam eden takımlar:

Real Madrid
Real Sociedad
Barcelona
Sevilla
Atl. Madrid
Betis
Villarreal

UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 17

1- İNGİLTERE

93.178 puan

Devam eden takımlar:

Arsenal
ManCity
Newcastle
ManUnited
Liverpool
Aston Villa
West Ham
Brighton

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