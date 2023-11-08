UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sorgulanmaya başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş Konferans Ligi'nde bu hafta oynayacağı maçların ardından UEFA ülke puanı güncellenecek. Bir önceki oynanan grup maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenilirken, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 ile geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti. Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ortaya çıkacak. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durumun ne olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan Bayern Münih-Galatasaray, Ludogorets-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçlarının ardından, UEFA ülke puanı sıralaması güncellenecek. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?