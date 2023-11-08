UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? (8 Kasım UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında son durumun ne olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan Bayern Münih-Galatasaray, Ludogorets-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçlarının ardından, UEFA ülke puanı sıralaması güncellenecek. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?