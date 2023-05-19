UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek?

UEFA Konferans Ligi'nde Basel, Fiorentina'dan 120+9'da yediği golle turnuvaya veda etti. Böylelikle UEFA Ülkeler Sıralamasında İsviçre'nin bu sezon Türkiye'yi geçme şansı kalmadı.
Sezonu 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin 2024-2025 sezonu katılımı da belli oldu.
Bununla birlikte 2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek.
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak.
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezon açılışı yapacak.
Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.Lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön eleme, Lig 4.'sü Konferans Ligi 2. ön eleme, Kupa şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
İşte ülke sıralamasında ülkelerin güncel durumları...
108.998 puan
Devam eden takımlar:
Man. City
West Ham
92.855 puan
Devam eden takımlar:
Sevilla
82.481 puan
81.783 puan
Devam eden takımlar:
Inter
Fiorentina
Roma
61.164 puan
59.900 puan
56.216 puan
42.200 puan
36.400 puan
34,000 puan
32.375 puan
32,100 puan
31.675 puan
29,500 puan
29,050 puan
29,000 puan
27,825 puan
26.215 puan
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rus takımları organizasyonların dışında bırakıldı.
25.400 puan
25.225 puan
25.000 puan
24,475 puan
23,750 puan
20.750
20.625 puan