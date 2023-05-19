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UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek?

Basel'in UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya elenmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda sezonu 12. sırada tamamladı. Bununla birlikte Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gönderecek. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 1

UEFA Konferans Ligi'nde Basel, Fiorentina'dan 120+9'da yediği golle turnuvaya veda etti. Böylelikle UEFA Ülkeler Sıralamasında İsviçre'nin bu sezon Türkiye'yi geçme şansı kalmadı.

Sezonu 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin 2024-2025 sezonu katılımı da belli oldu.


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UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 2

Bununla birlikte 2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak.


UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 3

Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezon açılışı yapacak. 

Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.Lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön eleme, Lig 4.'sü Konferans Ligi 2. ön eleme, Kupa şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

İşte ülke sıralamasında ülkelerin güncel durumları...

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 4

1. İNGİLTERE

108.998 puan

Devam eden takımlar:

Man. City

West Ham

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 5

2. İSPANYA

92.855 puan

Devam eden takımlar:

Sevilla

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 6

3. ALMANYA

82.481 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 7

4. İTALYA

81.783 puan

Devam eden takımlar:

Inter

Fiorentina

Roma

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 8

5. FRANSA

61.164 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 9

6. HOLLANDA

59.900 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 10

7. PORTEKİZ

56.216  puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 11

8. BELÇİKA

42.200 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 12

9. İSKOÇYA

36.400 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 13

10. AVUSTURYA

34,000 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 14

11. SIRBİSTAN

32.375 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 15

12. TÜRKİYE

32,100 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 16

13. İSVİÇRE

31.675 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 17

14. UKRAYNA

29,500 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 18

15. ÇEKYA

29,050 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 19

16. NORVEÇ

29,000 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 20

17. DANİMARKA

27,825 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 21

18. RUSYA

26.215 puan

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rus takımları organizasyonların dışında bırakıldı.

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 22

19. HIRVATİSTAN

25.400 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 23

20. YUNANİSTAN

25.225 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 24

21. İSRAİL

25.000 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 25

22. GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

24,475 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 26

23. İSVEÇ

23,750 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 27

24. POLONYA

20.750

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek? - 28

25. MACARİSTAN

20.625 puan

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