UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye Avrupa'ya kaç takımla gidecek?

UEFA Konferans Ligi'nde Basel, Fiorentina'dan 120+9'da yediği golle turnuvaya veda etti. Böylelikle UEFA Ülkeler Sıralamasında İsviçre'nin bu sezon Türkiye'yi geçme şansı kalmadı.



Sezonu 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin 2024-2025 sezonu katılımı da belli oldu.





