Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı

"İNSANLAR ÖLÜYOR BÜTÜN DÜNYA IZLIYOR"

Uluslararası topluma "Savaşı en kısa zamanda sona erdirme" çağrısında bulunan Buts, "Ukrayna'da bazı şehirleri yerle bir oldu. İnsanlar ölüyor bütün dünya izliyor. Rusya bize saldırdı ve suçlu taraf Rusya'dır" şeklinde konuştu.

Türkiye'den ülkesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu anlatan Buts, "Bütün dünya Ukrayna'ya yardım yapıyor ben de her türlü desteği vermeye hazırım. Podyumlara çıkıp daha fazla ödül kazanmak ve Ukrayna ordusuna destek vermek için çalışıyorum" şeklinde görüş belirtti.

Buts, "Yarışta iyi bir performans göstererek Ukrayna'daki arkadaşlarıma, anneme babama güzel haber vermek istedim" diye konuştu.