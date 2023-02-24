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Ülke puanında Türkiye için büyük şans

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Büyük fırsat yakalayan Türkiye seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.

Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 1

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Partizan evinde Sheriff'e 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Bununla birlikte Avrupa kupalarında Sırbistan'dan temsilci kalmadı. Aynı zamanda Roma'ya 2-0 kaybeden Salzburg'un da elenmesiyle Avrupa'da Avusturya temsilcisi kalmadı.


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 2

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin bir üst sırasında yer alan Sırbistan ve 2 üst sırada yer alan Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye ise 3 takımla yoluna devam ediyor.


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 3

11. sıra için şansı artan Türkiye için kritik eşik 10. sıra olacak. 10. sırada yer alan Avusturya'nın tek takımı Salzburg'da elenince Türkiye için büyük fırsat doğdu. Seneyi ilk 10'da tamamlaması halinde 2 sezon sonra Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek.

Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 4

Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ilk 10 sıra için toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 5

İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanları:

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 6

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 7

13. İsviçre: 29.675 (Basel)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 8

12. Türkiye: 31.500 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 9

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 10

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)


Ülke puanında Türkiye için büyük şans - 11

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

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