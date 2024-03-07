Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.



İlk maçta kazanarak sahasında oynayacağı maçı avantajlı hale getirmek isteyen Fenerbahçe, galibiyet için sahada olacak.