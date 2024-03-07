Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, rakibi Union Saint Gilloise karşısında deplasmanda güzel bir skor elde edip, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.
İlk maçta kazanarak sahasında oynayacağı maçı avantajlı hale getirmek isteyen Fenerbahçe, galibiyet için sahada olacak.