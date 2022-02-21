Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Ünlü Arnavut spor spikeri ve model Cindy Marina, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, “Fenerbahçe davet ederse kabul ederim” deyince sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 10:08

Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 1

2019 Arnavutluk Güzeli  Cindy Marina, modellik ve aynı zamanda spor spikerliği yapıyor. 

Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 2

23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını “ teklif ederse kabul ederim” şeklinde yanıtlayınca taraftarları heyecanlandırdı.

Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 3

Bu paylaşımla birlikte adı Fenerbahçe ile anılan Marina, kendisine artan ilgiden dolayı Türkiye’deki taraftarlara teşekkür ettiği bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 4

1998 yılında ABD'de doğan Marina, bir dönem voleybol da oynamıştı.

Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 5
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 6
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 7
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 8
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 9
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 10
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 11
Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor? - 12

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