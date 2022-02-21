Ünlü spor spikeri Cindy Marina Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 10:08
2019 Arnavutluk Güzeli Cindy Marina, modellik ve aynı zamanda spor spikerliği yapıyor.
23 yaşındaki spor spikeri, bir Twitter kullanıcısının paylaşımını “Fenerbahçe teklif ederse kabul ederim” şeklinde yanıtlayınca taraftarları heyecanlandırdı.
Bu paylaşımla birlikte adı Fenerbahçe ile anılan Marina, kendisine artan ilgiden dolayı Türkiye’deki taraftarlara teşekkür ettiği bir paylaşım daha yaptı.
1998 yılında ABD'de doğan Marina, bir dönem voleybol da oynamıştı.