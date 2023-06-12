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Unutulmaz 20 Berlusconi transferi

1986 yılından 2017 yılına kadar Milan'ın başında yer alan iş adamı ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. Berlusconi'nin ölüm haberiyle birlikte, Milan'da başkanlık yaptığı dönem ve unutulmaz transferleri bir kez daha gündeme geldi. İşte unutulmaz 20 Berlusconi transferi...

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 1

Milan’da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi 2017 yılında sona ermişti. Berlusconi'nin vefatının ardından, unutulmaz transferleri futbolseverlerin gündemine bir kez daha geldi.

Berlusconi döneminde Milan formasıyla hangi yıldızları izledik, hatırlayalım...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 2

Marco van Basten

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 3

Massimo Ambrosini

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 4

Dida

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 5

Mario Balotelli

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 6

Rui Costa

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 7

Gennaro Gattuso

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 8

Filippo Inzaghi

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 9

Kaka Leite

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 10

Alessandro Nesta

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 11

Pato

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 12

Pirlo

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 13

Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 14

Ronaldo

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 15

Dejan Savicevic

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 16

Andriy Shevchenko

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 17

Jaap Stam

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 18

George Weah

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 19

Zlatan Ibrahimovic

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 20

Ronaldinho

Unutulmaz 20 Berlusconi transferi - 21

Clarence Seedorf

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