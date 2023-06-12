Unutulmaz 20 Berlusconi transferi
1986 yılından 2017 yılına kadar Milan'ın başında yer alan iş adamı ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. Berlusconi'nin ölüm haberiyle birlikte, Milan'da başkanlık yaptığı dönem ve unutulmaz transferleri bir kez daha gündeme geldi. İşte unutulmaz 20 Berlusconi transferi...
Milan’da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi 2017 yılında sona ermişti. Berlusconi'nin vefatının ardından, unutulmaz transferleri futbolseverlerin gündemine bir kez daha geldi.
Berlusconi döneminde Milan formasıyla hangi yıldızları izledik, hatırlayalım...