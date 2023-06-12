Unutulmaz 20 Berlusconi transferi

Milan’da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi 2017 yılında sona ermişti. Berlusconi'nin vefatının ardından, unutulmaz transferleri futbolseverlerin gündemine bir kez daha geldi.

Berlusconi döneminde Milan formasıyla hangi yıldızları izledik, hatırlayalım...