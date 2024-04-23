VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE

VAR: Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.



Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.



AVAR: Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için.



VAR: Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam.



Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.



VAR: Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.



Cihan Aydın: Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.



VAR: Onaylıyorum.