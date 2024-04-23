NTV.COM.TR’ye geri dön

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı. Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

33. HAFTANIN VAR KAYITLARI (TIKLA İZLE)

SPOR&SKOR HABERLERİ

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 2

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 3

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE

VAR: Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için.

VAR: Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

Cihan Aydın: Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Onaylıyorum.

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 4

MONDİHOME KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 5

İSTANBULSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER
;