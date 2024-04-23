VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda hakemlerin karar anı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı. Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.
33. HAFTANIN VAR KAYITLARI (TIKLA İZLE)