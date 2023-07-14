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Wanda Nara hastaneye kaldırıldı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı. Icardi'nin menajerliğini de yapan Nara, geçtiğimiz Salı günü yaptığı paylaşımla birkaç gün içinde İstanbul'a geleceklerini duyurmuş, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

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GECE HASTANEYE KALDIRILDI

Arjantin'deki Masterchef programında jürilik yapan Wanda Nara, çarşamba gecesi midesinden rahatsızlık geçirdi.

36 yaşındaki ünlü isim Palermo'da hastaneye kaldırıldı.

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Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - 2

ICARDİ SONUÇLARI BEKLİYOR

Wanda Nara'nın sağlığı nedeniyle endişelenen Mauro Icardi, eşinin sonuçlarını bekliyor.

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Teleshow'un haberine göre cuma günü Masterchef programı çekiminde Wanda Nara'nın bir sorunu yoktu.

Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - 4

GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Ancak Nara, pazar günü kendisini kötü hissediyordu.

Bu yüzden kardeşinin yaşadığı Milan gezisini iptal etti.

Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - 5

GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve bonservisi için PSG ile görüşmelerde sona yaklaşılan Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurmuştu.

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Wanda Nara'nın Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Arjantinli ünlü isim, "Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - 7
Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - 8
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