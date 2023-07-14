Wanda Nara hastaneye kaldırıldı
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı. Icardi'nin menajerliğini de yapan Nara, geçtiğimiz Salı günü yaptığı paylaşımla birkaç gün içinde İstanbul'a geleceklerini duyurmuş, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
GECE HASTANEYE KALDIRILDI
Arjantin'deki Masterchef programında jürilik yapan Wanda Nara, çarşamba gecesi midesinden rahatsızlık geçirdi.
36 yaşındaki ünlü isim Palermo'da hastaneye kaldırıldı.