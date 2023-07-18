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Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray ile transfer görüşmeleri devam eden Mauro Icardi'nin menajerlik görevini de yapan eşi Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 1

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.

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Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 2

Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 3

"HASTANEYE YATMAYA KARAR VERDİM"

Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

""Herkese iyi günler, birkaç gün boyunca kendime ihtiyaç duydum ve ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum; 

Çarşamba günü, her yıl ya da seyahate çıktığımda olduğu gibi, kendi kararım ile rutin kontrollerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı değerler yanlış çıktı ve başka kontrollerle tamamlamak için hastaneye yatmaya karar verdim. Perşembe günü, kendi kararım ile, daha fazla inceleme yapılması için bu klinikten ayrıldım ve bir uzmanla görüştüm. Bunu, ilk incelemelerimin sonuçlarına daha fazla bilgi eklemek amacıyla yaptım."

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 4

"KORKULARIMI VE ENDİŞELERİMİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIM"

"Her anne gibi, çocuklarımdan korkularımı ve endişelerimi gizlemeye çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhisim yokken. Ne yazık ki, cuma günü, bir gazeteci tarafından, henüz benim bile sahip olmadığım bir teşhis açıklandı. O anda ilk incelememden henüz 24 saat bile geçmemişti. Çocuklarım her zaman her şeyi benden öğrendi, her zaman konuşurum ve bu da bir istisna olmayacaktı. Ancak daha fazla sonuç ve inceleme ile ve özellikle kendi karar verdiğim anda bunu yapmayı isterdim."

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 5

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN GİZLİ TUTACAĞIM"

"Aileme, her bir arkadaşıma ve sizin her birinize, bana olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi evimdeyim, daha fazla tahlil sonucu bekliyorum ve beni destekleyen profesyonellerin yönergelerine uyuyorum. Bunu özel hayatımda gizli tutacağım, özellikle çocuklarımı korumak için."

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 6

WANDA NARA KİMDİR?

9 Aralık 1986’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.

Arjantin’de TV programlarına katılan eğlence Wanda Nara aynı zamanda mankenlik yapıyor, dizi ve filmlerde boy gösteriyordu.

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 7

2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı.

Zaman içerisinde Icardi, Wanda Nara’nın kendisi yerine karar almasından memnun olduğunu söyledi. İlk başta küçük imaj hakları sözleşmesinde Wanda Nara’ya vekalet veren Icardi, daha sonra eşini menajeri yaptı.

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 8

Maxi Lopez ile olan evliliğinden 3 çocuğu olan Wanda Nara, İcardi ile olan evliliğinden de 2 çocuk dünyaya getirdi.

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Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 10
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 11
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 12
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 13
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 14
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 15
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 16
Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama - 17
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