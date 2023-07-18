Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaray ile transfer görüşmeleri devam eden Mauro Icardi'nin menajerlik görevini de yapan eşi Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.
Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.