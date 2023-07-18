Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

"KORKULARIMI VE ENDİŞELERİMİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIM"

"Her anne gibi, çocuklarımdan korkularımı ve endişelerimi gizlemeye çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhisim yokken. Ne yazık ki, cuma günü, bir gazeteci tarafından, henüz benim bile sahip olmadığım bir teşhis açıklandı. O anda ilk incelememden henüz 24 saat bile geçmemişti. Çocuklarım her zaman her şeyi benden öğrendi, her zaman konuşurum ve bu da bir istisna olmayacaktı. Ancak daha fazla sonuç ve inceleme ile ve özellikle kendi karar verdiğim anda bunu yapmayı isterdim."