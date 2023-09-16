Yaz transfer dönemi sona erdi: Süper Lig'in bonservisi en pahalı transferleri

EN YÜKSEK BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN 10 FUTBOLCUDAN 5'İ FENERBAHÇE'DE

Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon euro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin euro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 euro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 euro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

ICARDİ VE SANCHEZ'İN BONSERVİS BEDELİ TOPLAMI 19,5 MİLYON EURO

Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon euro çıkacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin euro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon euro bonservis ücreti çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN EN YÜKSEK BONSERVİS ÖDEDİĞİ İSİM RASHİCA

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin euro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 euro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd'a geçti.

TRABZONSPOR, MENDY İÇİN 4 MİLYON 400 BİN EURO ÖDEYECEK

Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa'nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek.

Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers'e ise 4 milyon 400 bin euroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor, Southampton'dan Miroslav Orsic'i de 2 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic'in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

4 BÜYÜKLER DIŞINDAKİ EN PAHALI TRANSFERLER MORUTAN VE MİDTSJÖ

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Trendyol Süper Lig'in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor'un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.