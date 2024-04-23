Yeşil sahalara girişi yasaklandı, vinç kiralayıp maçı izledi

"İZLEMEZSEM İÇİM RAHAT ETMEZ"

Kuyucakspor’un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Osman Aklık, ortalama her maç için vinç kiralamanın maliyetinin 2 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek, “Geçen yıl Ekim ayında oynadığımız Kurtuluşspor maçında çıkan olaydan dolayı jandarma, taraftarımıza müdahale etti.Bununla ilgili işlem yapacağını söyleyince taraftarımız ceza almaması için sorumluluğu üstüme aldım. 6222 sayılı sporda şiddet yasasından dolayı şahsıma 365 gün hak mahrumiyet cezası verildi ve stadyumlara girişim yasaklandı. Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak da böyle bir ceza almıştı ve vinç kiralayıp takımının maçını izlemişti. Bundan esinlenerek ben de vinç kiraladım ve takımının maçlarını stadyum dışından izliyorum. İzlemezsem içim rahat etmez. Çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Play-off grubunda 3’te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturuyoruz. Sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağımıza inanıyoruz. Maçların bitimine 3 maç kaldı. Bu maçlarda da vinç kiralayıp takımımızın maçlarını izlemeye devam edeceğim. Kuyucakspor sevgisi bizde hiçbir zaman bitmez” dedi.