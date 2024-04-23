Yeşil sahalara girişi yasaklandı, vinç kiralayıp maçı izledi
Aydın’da 365 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için stadyuma girişi yasaklanan 34 yaşındaki yönetici Osman Aklık, şampiyonluğa oynayan takımının maçını izleyebilmek için vinç kiraladı. 90 dakika boyunca stadın dışında vincin kabininde müsabakayı takip eden Aklık’ı görenler şaşkınlarını gizleyemedi.
İLGİNÇ BİR YÖNTEM GELİŞTİRDİ
Aydın Süper Amatör Lig’de play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren lider Kuyucakspor’un kulüp yöneticisi Osman Aklık, 2023 yılının ekim ayında Kurtuluşspor ile oynadıkları maçta çıkan olaylardan dolayı 365 gün hak mahrumiyet cezası almıştı. Cezadan dolayı stadyumlara girişi yasaklanan Aklık, şampiyonluğa oynayan takımının maçlarını izleyebilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi.