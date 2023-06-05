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Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 41 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından uzun süre ayakta alkışlanan golcü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 1

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Milan, Hellas Verona'yı konuk etti.

San Siro'daki karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 2

Maçın ardından, takımdan ayrılacak olan emektar golcü İbrahimovic için özel bir tören düzenlendi.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 3

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı İbrahimovic, maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 4

Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen İbrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 5

İbrahimovic, "Burada birçok anım ve birçok duygu dolu anlarım var. Her zaman Milan taraftarı olacağım. Milan'a değil ama futbola veda etme zamanı geldi." dedi.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 6

Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet, golcü oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 7

İbrahimovic'e 11 numaralı ve takım arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 8

ZLATAN İBRAHİMOVİC'İN FUTBOL KARİYERİ

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen İbrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 9

Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan İbrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabilmiş ve 1 gol atabilmişti.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 10

İbrahimoviç, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 11

Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen İbrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı.

Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı - 12

İbrahimovic'in kariyerinde; 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor.

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