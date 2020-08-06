Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri

Corona virüs salgınında karantina günlerini evde geçiren bir çift, zamanlarını daha eğlenceli şekilde değerlendirmek için meşhur film ve dizilerin akıllarda en çok yer edinen sahnelerini ev imkanlarıyla taklit etti. Örümcek Adam’la başladıkları ikonik sahneleri canlandırma çalışmasında Titanic’ten Jaws’a, Yüzüklerin Efendisi’nden The Shining’e pek çok yapımın eğlenceli taklitlerini ortaya çıkardı.
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