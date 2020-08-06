Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri

Corona virüs salgınında karantina günlerini evde geçiren bir çift, zamanlarını daha eğlenceli şekilde değerlendirmek için meşhur film ve dizilerin akıllarda en çok yer edinen sahnelerini ev imkanlarıyla taklit etti. Örümcek Adam’la başladıkları ikonik sahneleri canlandırma çalışmasında Titanic’ten Jaws’a, Yüzüklerin Efendisi’nden The Shining’e pek çok yapımın eğlenceli taklitlerini ortaya çıkardı.

06.08.2020 - 10:29

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 1
Jaws
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 2
Oz Büyücüsü
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 3
Yüzüklerin Efendisi
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 4
Breaking Bad
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 5
Cinnet (The Shining)
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 6
Star Trek: The Motion Picture
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 7
Örümcek Adam
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 8
Lost
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 9
Geleceğe Dönüş
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 10
Harry Potter
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 11
How To Train Your Dragon
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 12
The Matrix
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 13
Siyah Kuğu
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 14
A Star Is Born
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 15
Casablanca
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 16
Dövüş Kulübü
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 17
Evde Tek Başına

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 18
Star Trek: The Next Generation
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 19
Moulin Rouge!
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 20
Sapık (Psycho)
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 21
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 22
Alacakaranlık
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 23
Titanic
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 24
Buffy The Vampire Slayer
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 25
Scott Pilgrim vs. The World
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 26
2001: A Space Odyssey
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 27
Aliens
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 28
Battlestar Galactica
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 29
Daredevil
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 30
Terminatör

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