Amerikalı komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gilbert Gottfried, 67 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun en ikonik rolü, Disney yapımı Aladdin animasyonunda seslendirdiği Iago karakteriydi.

Amerikalı komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 11:35

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Uzun süredir müsküler distrofi hastalığıyla mücadele eden Amerikalı oyuncu Gilbert Gottfried 67 yaşında yaşamını yitirdi.

1992 yapımı Disney animasyon filmi ‘Aladdin’de Iago isimli papağanı seslendiren oyuncu, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.

Hollywood dünyasından pek çok isim oyuncunun vefatı için üzüntüsünü dile getirirken, oyuncunun ailesi Twitter’dan paylaşımda bulundu.

1955 yılında New York’ta dünyaya gelen Gottfried, kendine has mizah anlayışı, politik göndermeleri ve tiz sesiyle biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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