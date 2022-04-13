Amerikalı komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti

Uzun süredir müsküler distrofi hastalığıyla mücadele eden Amerikalı oyuncu Gilbert Gottfried 67 yaşında yaşamını yitirdi.



1992 yapımı Disney animasyon filmi ‘Aladdin’de Iago isimli papağanı seslendiren oyuncu, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.



Hollywood dünyasından pek çok isim oyuncunun vefatı için üzüntüsünü dile getirirken, oyuncunun ailesi Twitter’dan paylaşımda bulundu.



1955 yılında New York’ta dünyaya gelen Gottfried, kendine has mizah anlayışı, politik göndermeleri ve tiz sesiyle biliniyor.