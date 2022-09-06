Çalışan annelere devlet desteği (24 ay boyunca kreş ödeneği)

Çalışan annelere devlet 2022 yılında da destek olmaya devam ediyor. Sigortalı çalışan annelerin işe devamını sağlamak amacıyla çocukların bakım ihtiyaçlarını karşılamak için devletin verdiği desteğe kreş yardımı deniyor. Devlet tarafından maddi güçlük çeken ailelere ve kadınların iş hayatından kopmasının önüne geçmek için ayda 1531 TL kreş yardımı yapılıyor.

Kreş desteğinden yararlanabilmek için annenin fiili olarak sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Kreş için de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş bakım evi, gündüz bakım evi ya da ana okulu gibi bakanlığa bağlı kurumlardan bu hizmeti alması, aranan şartlar arasında.

Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği alabiliyor. Bu desteğe, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar başvurabiliyor.

Destek, anne çalıştığı sürece veriliyor. İş arama süresince ve çocuğun kreşe devam etmesi durumunda destekten 3 ay daha yararlanılabiliyor. Çocuğun kreşe devam edememesi durumunda Proje Ofisi'ne bilgi verilmesi gerekiyor.

KREŞ DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER



Kreş yardımı başvuru formu, TC kimlik belgesi, işyerince onaylı maaş bordrosu, ikametgah adresi, nüfus kayıt örneği, kirada oturanların kira belgesi ve kontratı ile başvuruda bulunulabilir. Ayrıca okul öncesi eğitim veya bakım kurumunca çocuk kayıt bilgi formu da gerekiyor.



ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ



Çocuğun anaokulu, gündüz bakımevi, kreşe çalışan süreye paralel olarak tam gün olarak devam etmesi gerekiyor. Çocuklar sistemde kayıtlı olduğu kreşe gitmemesi durumunda proje ofislerine başvurulmalı, 30 gün ve üzerinde rapor kullanılması durumunda durum yerel ofislere bildirilmeli.

"İŞTE ANNE PROJESİ"NİN KOŞULLARI



İŞKUR tarafından geliştirilen "İşte Anne Projesi" kapsamındaki mesleki kursa katılım sağlayan annelere bu yıl ayda 3300 TL, 3 ayda ise 9900 TL ödeme sağlanıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden kolaylıkla sağlanabiliyor. Gereken şartları yerine getiren vatandaşlara ödeme yapılıyor.



İŞKUR'un hayata geçirdiği projeden 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocukları olan anneler yararlanabiliyor. Bu projeden evlat edinenler de yararlanabiliyor. Proje kapsamında mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim kurumlarına katılanlar devam ettikleri sürece ayda 3300 lira alıyor. Bu destek, Türkiye'deki 81 ilde geçerli. Başvuru için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci, ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması, işbaşı eğitim programına başvurulması gerekiyor.

İŞTE ANNE PROJESİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

İşte Anne Projesi kapsamında verilen desteklerden yararlanmak için çocuğa ait nüfus cüzdanı, kreş ve gündüz bakımevinin faturası, kreşten alınan SGK sicil numarasının yer aldığı belgelerin temini yeterli. Tüm bu belgelerin toplanmasının ardından, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya hizmet merkezlerine müracaat edilmesi gerekiyor.