Çocukları ev kazalarından korumak için ipuçları

Bazen ev hayatında gözünüzden kaçan ve bu nedenle önlem alamadığınız bazı noktalar çocuğunuzun güvenliğini tehdit edebilir. Özellikle de çocuğunuz yeni emekliyor, yürüyor ve etrafı keşfetmek için büyük bir merak içerisindeyse birçok ev kazası ile karşılaşmanız olası. İşte her evde dikkat edilmesi gereken temel güvenlik önlemleri:

ZEHİRLENEBİLECEĞİ MADDELERİ UALAŞAMAYACAĞI YERE KOYUN



Evinizde kullandığınız tüm kimyasalları ve hatta tüm kozmetik ürünlerinizi açamayacağı alanlara saklayın. Küçük yaştaki çocuklar ellerine geçen her şeyi ağızlarına götürerek keşfetme eğilimindedirler. Bu sebeple onları bu tür zehirlenmelerden korumanın en doğru yolu kapalı, kilitlenmiş dolaplar ya da kapılardır.



Aldığınız tüm önlemlere rağmen bir anlık boşluğunuzdan faydalanan çocuğunuz zehirli bir madde yutarsa evde panzehir olabilecek bir şey aramayın, onu hiç zaman kaybetmeden en yakın hastaneye götürün.

KÖŞE KORUYUCU ÜRÜNLERDEN YARDIM ALIN



Evinizdeki mobilyaların bazıları sivri köşeli olabilir. Çocuğunuun düşme sırasında kafasını ya da vücudunu sivri bir bölgeye çarpması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu sebeple sehpa, konsol, masa, hatta belki de koltuk gibi eşyanızın sivri köşelerini, köşe koruyucular ile kapatmak bebeğe güvenli bir ortam sağlamak için oldukça önemli.



SİVRİ VE KESKİN CİSİMLERİ ORTADA TUTMAYIN



Makas, jilet, bıçak gibi kesici eşyalar, çivi, kalem, tornavida gibi sivri eşyalar, kırılma ve kesik yaratma riski yüksek olan bardak ya da cam malzemeler yaralanmalaara yol açabilir. Bu nedenle bıçak ve makas gibi eşyalar kesinlikle çocukların ulaşamayacağı yükseklikte ve kolayca açılamayacak kaplar ya da dolaplar içerisinde muhafaza edilmeli. Yine çivi gibi hırdavat malzemeleri kapalı kutular içerisinde saklanmalı, yine bardak ve cam gereçler ulaşılamayacak yükseklikte bulunmalı.



PENCERE VE DOLAP KİLİTLERİ KULLANIN



Çocukların en belirgin özelliklerinden biri hiç kuşku yok ki dünyayı keşfetme istekleri. Fakat evde bebek güvenlik önlemleri konusunda yeterli uygulamaları yapmadığınız durumlarda bu merak, çocuğunuzun zarar görmesine neden olabilir. Çekmecelerde ya da dolaplarda zarar verici bir ürün olmasa bile parmakları sıkışabilir. İşte, tüm bunları engellemek için dolap ve çekmece kilidi olmazsa olmaz! Ayrıca pencereyi ya da balkonu açmasını engellemek için de çocuk kilidi ile bu noktaları güvenli hale getirmeyi es geçmemelisiniz.



PRİZLERİ GÜVENLİ HALE GETİRİN



O, küçük parmakları ile keşfetmeyi seviyor ve evin neresinin onun için tehdit olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Bebekler için ev güvenliği konusunda elbette ki en önemli uygulamalardan biri, prizleri özel ürünler ile kapatmak ve elektrik bağlantısı olan çoklu prizleri açıkta bırakmamak. Ayrıca kabloları da duvara sabitlemelisiniz.



SUDAKİ TEHLİKELERE DİKKAT



Eğer çocuğunuzu küvette yıkıyorsanız ya da yaz aylarında serinlemesi ve oynaması için küçük şişme havuzu suyla doldurduysanız bir an için bile olsa onu suda yalnız bırakmamalısınız. Ayağının kayması ve miktarı az bile olsa suya düşmesi ile kısacık bir anda büyük tehlikeler atlatabilir.



Kontrol edilmeyen su sıcaklığı da çocuğunuz için bir tehlike olabilir. Çocuğunuzu yıkamadan önce dirseğinizle su sıcaklığını kontrol edin.

MERDİVEN KAPISI TAKTIRIN

Merdivenli evlerde merdivenin başına ve sonuna kilitli kapı taktırın. Böylece merdivenden düşerek yaralanmaları önlersiniz.



BEBEK TELSİZLERİNDEN VE KAMERALARINDAN YARARLANIN



Bebek kameraları ve telsizleri de yardımınıza koşuyor. Bebeğiniz uyurken, oyun oynarken onu izleyebilmenizi ya da dinleyebilmenizi ve herhangi bir olumsuzlukta hızlıca müdahale etmenizi sağlayabilen bu teknolojik ürünler, bebek güvenliği konusunda size çok yardımcı olabilir.