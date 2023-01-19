Türkiye'nin beyaz cennetleri (En güzel sömestr tatili rotaları)

VAN

M.Ö. 5000’lere dayanan zengin tarihiyle Van, ziyaretçilerine özellikle yüksek arkeolojik değere sahip birçok keşif yapma şansı veriyor. Bir zamanlar İpek Yolu’nun geçtiği bir nokta olan şehir, bu nedenle tarih boyunca hep önemli bir yerleşim alanı olmuş, hatta Urartu’ların başkentliğini bile yapmış. Türkiye’nin doğu sınırında, kışın buz gibi geçtiği bir yer olan Van elbette Van Gölü ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de ünlü. Kaleleri, kiliseleri karla kaplı manzaraların önünde daha da büyüleyici görünen bu şehre dilerseniz 25 saat süren bir yolculukla Van Gölü Ekspresi’ni kullanarak ulaşabilirsiniz. Bütün Anadolu’yu baştan başa geçeceğiniz bu yolculuk size her anında olağanüstü kış manzaraları sunacak. Van’a gitmişken elbette güzel bir Van kahvaltısı ziyafeti çekmeyi de unutmayın.