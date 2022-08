Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?

YENİDOĞAN BEBEĞİN İLK İHTİYAÇLARI NELERDİR?



-Vücut sıcaklığının korunması



Yenidoğan bebeğin vücut ısısını sıcaklığını koruyan yağ dokusu eksiktir. Bebeğin vücudunun ıslak olması ısı kaybına neden olabilir. Bu nedenle önceden ısıtılmış (oda ısısında ısıtılmış, sıcak olmamasına dikkat ediniz) pamuklu battaniyesi ile hemen kurulanmalı ve yeni pamuklu kuru bir battaniyeye sarılmalı birkaç dakika sonra oda ısısında ısıtılmış kıyafetleri giydirilmelidir.



Isı kaybı en çok başından olur. Başlık giydirilmesi gerekir. Bebeğin yüzünün kızarması vücut ısısının yükseldiğini, soluk ya da morumsu olması ise vücut ısısının düştüğünü gösterir.



-Beslenmesi



İlk beslenme doğum sonu ilk yarım saat - 1. saatte yapılır. Emzirme sıklığı; bebeğin isteğine göre ayarlanmalıdır. Anne sütü dışında su dâhil hiçbir besin verilmemelidir. İlk günlerde salgılanan süt (ağız sütü) çok önemlidir. Her açıdan sağlıklı bir bebek sahibi olmak için bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü verin.



Anne sütü; yenidoğan bebeğin büyüme ve gelişimi için gerekli olan bütün sıvıyı, enerji ve besin öğelerini içeren, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütü ve emzirmenin hem bebek hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır.



Her canlının sütünün kendisine ve bebeğine özel olması anne sütünü yavrusu için benzersiz bir besin maddesi yapan özelliktir. Bebeğin erken doğması ya da zamanında doğmuş olması annesinin sütünün ona uygun olması kriterini değiştirmemektedir. Bu nedenle yaşamın ilk altı ayında bebeğe anne sütü dışında başka bir besin maddesi önerilmemektedir.



YENİDOĞAN BEBEKLER NE KADAR UYUMALIDIR?



Bebeğin günlük ihtiyaçlarından biri de uykudur. Uyku düzeninin sağlanması zaman alabilir. Bebeklerin beslenme süreleri haricinde enerjilerini sağlamaları için uykuya ihtiyaçları vardır. Beslenme için ilk günler 2-3 saatte bir uyandırılıp beslemeniz gerekebilir.



Uyandırmak için; sırtına yumuşak hareketlerle sıvazlayabilir kıyafetlerini açabilir, ağız çevresine parmaklarınızla yumuşak dokunuşlar yapabilirsiniz. İki haftadan sonra uyku sürelerinin uzadığını far edebilirsiniz. Üç aylık olduklarında uyku saatlerini geceye çekerler ve bu durum anne-babayı rahatlatır. Yatağa yatırdığınızda birkaç dakika ağlayabilir, sessiz ortam sağladığınızda sakinleşir. Bebeğinizin altı kirli, karnı aç ve herhangi bir hastalığı yoksa ağlamasına sabır gösteriniz. Kendi kendine uykuya geçmesine izin veriniz.