Anthony Hopkins Sigmund Freud rolünde

Oscar ödüllü efsane oyuncu Anthony Hopkins'in merakla beklenen “Freud’s Last Session" filminden ilk kare paylaşıldı. Hopkins'in filmde Sigmund Freud'u canlandırdığı film, II. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Filmden Freud (Anthony Hopkins) ile yazar C.S. Lewis'in (Narnia Günlükleri) bir araya geldiği kare, sinemaseverleri heyecanlandırdı.

“Freud’s Last Session" Freud ile kızı Anna'nın eşsiz ilişkisini konu alıyor. Matthew Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, aynı isimli oyundan uyarlandı. SIGMUND FREUD KİMDİR?

Psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurlarla olan bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışmasıyla biliniyor. Freud'a göre, bilinç dışına itimler yaşantıların kendileri değil, anıları üzerinde gerçekleşirler.