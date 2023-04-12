Anthony Hopkins Sigmund Freud rolünde

SIGMUND FREUD KİMDİR?



Psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurlarla olan bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışmasıyla biliniyor. Freud'a göre, bilinç dışına itimler yaşantıların kendileri değil, anıları üzerinde gerçekleşirler.