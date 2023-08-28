Baklavanın en lezzetli hali: Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte kocakarı gerdanı tatlısının tarifi

Kocakarı gerdanı tatlısı, baklava çeşitlerinden biridir. İnebolu’da bayramlarda bayram tatlısı olarak ikram edilir. Peki, kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte kocakarı gerdanı tatlısının tarifi...

Baklavanın en lezzetli hali: Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte kocakarı gerdanı tatlısının tarifi

Kocakarı gerdanı; Rize, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz bölgesine özgü bir türüdür Rize'de içine ceviz ve fındık konularak hazırlanır.

KOCAKARI GERDANI MALZEMELERİ

Bir su bardağı süt
Bir su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
Bir paket karbonat
250 gr margarin
Bir su bardağı nişasta
Alabildiğince un

İç Malzemesi:

Tereyağı
3 su bardağı kıyılmış fındık
Şerbeti İçin:

2 su bardağı şeker
Su
Limon suyu

Baklavanın en lezzetli hali: Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte kocakarı gerdanı tatlısının tarifi - 1

KOCAKARI GERDANI TARİFİ

Unun ortasını havuz gibi açılarak kenarlarına karbonat serpilir. Ortasına süt, yoğurt, zeytinyağı ve tuz eklenip yoğrulur. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelince yoğurma kabının üzeri nemli bir bezle kapatılarak dinlendirilir. Daha sonra hamur parçalara bölünerek nişasta yardımıyla ince ince açılır. Açılan yufkaların ortasına fındık serpilip oklavaya gevşek bir şekilde sarılarak oklavanın iki kenarından içeriye doğru yufka büzülerek oklavadan çıkarılır ve 3 cm büyüklüğünde kesip tepsiye dizilir. Tereyağı eritilip tepsinin üzerine dökülerek ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Piştikten sonra soğutulan tatlının üstüne hazırlanan ılık şerbet dökülerek servis yapılır.

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