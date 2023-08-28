Baklavanın en lezzetli hali: Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte kocakarı gerdanı tatlısının tarifi

Kocakarı gerdanı; Rize, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz bölgesine özgü bir tatlı türüdür Rize'de içine ceviz ve fındık konularak hazırlanır.

KOCAKARI GERDANI MALZEMELERİ



Bir su bardağı süt

Bir su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Bir paket karbonat

250 gr margarin

Bir su bardağı nişasta

Alabildiğince un



İç Malzemesi:



Tereyağı

3 su bardağı kıyılmış fındık

Şerbeti İçin:



2 su bardağı şeker

Su

Limon suyu

