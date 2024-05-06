İkinci sezonu ertelenmişti: Gen V yapımcılarından yeni açıklama

"The Boys" evreninden doğan "Gen V"nin 2. sezon hazırlıkları devam ederken dizide "Andre Anderson" karakterine hayat veren Chance Perdomo, geçtiğimiz ay geçirdiği motosiklet kazasının ardından 27 yaşında hayatını kaybetti.
Perdomo'nun vefatının ardından 2. sezon çekimleri başlaması beklenen Gen V süresiz olarak ertelenmişti.
Dizide önemli bir yere sahip olan Andre Anderson karakterini başka bir oyuncunun devralıp almayacağı ya da diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı belli oldu.
"BU SEZON CHANCE'İ VE ONUN MİRASINI ONURLANDIRACAĞIZ"
Gen V dizisinin yapımcılarından konuyla ilgili açıklama geldi. Gen V prodüktörleri, aktörün canlandırdığı Andre Anderson karakteri için yeni oyuncu seçimi yapmayacaklarını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan açıklamada, "Chance Perdomo'nun trajik kaybyla baş etmeye çalışmaya devam ederken, Gen V'deki herkes onun anısına saygı göstermenin en iyi yolunu bulmaya kararlı. Rolü başka bir oyuncuya vermeyeceğiz çünkü kimse Chance'in yerini dolduramaz. Bunun yerine, mayısta prodüksiyona başlarken ikinci sezon hikayelerimizi yeniden tasarlamak için zaman ve yer ayırıyoruz. Bu sezon Chance'i ve onun mirasını onurlandıracağız" denildi.
Gelecek nesil kahramanlar olmak için üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanan Gen V dizisinin kadrosunda ise Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi gibi isimler yer alıyor.
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