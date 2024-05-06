İkinci sezonu ertelenmişti: Gen V yapımcılarından yeni açıklama

Dizide önemli bir yere sahip olan Andre Anderson karakterini başka bir oyuncunun devralıp almayacağı ya da diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı belli oldu.

"BU SEZON CHANCE'İ VE ONUN MİRASINI ONURLANDIRACAĞIZ"

Gen V dizisinin yapımcılarından konuyla ilgili açıklama geldi. Gen V prodüktörleri, aktörün canlandırdığı Andre Anderson karakteri için yeni oyuncu seçimi yapmayacaklarını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan açıklamada, "Chance Perdomo'nun trajik kaybyla baş etmeye çalışmaya devam ederken, Gen V'deki herkes onun anısına saygı göstermenin en iyi yolunu bulmaya kararlı. Rolü başka bir oyuncuya vermeyeceğiz çünkü kimse Chance'in yerini dolduramaz. Bunun yerine, mayısta prodüksiyona başlarken ikinci sezon hikayelerimizi yeniden tasarlamak için zaman ve yer ayırıyoruz. Bu sezon Chance'i ve onun mirasını onurlandıracağız" denildi.