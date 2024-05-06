Ara Güler'in arşivinden "Kumkapı Balıkçıları" ziyarete açılıyor

Sergiye ilham olan yazı dizisi ve eşlik eden fotoğraflar, bugün artık var olmayan Küçük Deniz Sokağı ve balıkçı barınağına, burada çalışan insanlara ve bir yaşam tarzına ışık tutuyor.

Ara Güler, henüz 24 yaşındayken yayımlanan “Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisi ile, foto muhabirliği alanında erken yaşta kendine bir yer edinmiştir. Mesleğinde ün kazanmasını sağlayan önemli çalışmalarından biri olarak tarihe geçen bu foto-röportaj, yakın gelecekteki başarılı uluslararası kariyerinin de habercisi olmuştur.

