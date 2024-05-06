Romantik filmin yazarından Harry Styles pişmanlığı

Robinne Lee isimli yazarın 2017'de yazdığı çok satan kitabından uyarlanan Sen İhtimali (The Idea of You) filmi seyircinin beğenisine sunuldu. Film pek çok eleştirmen tarafından "Harry Styles hayran kurgusu" olarak tanımlanırken kitabın yazarı eserinin bu şekilde tanımlanmasından dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Romantik filmin yazarından Harry Styles pişmanlığı

Çok satan kitaptan uyarlanan "Sen İhtimali" filmi popüler bir erkek grubunun 24 yaşındaki solistine aşık olan 40 yaşındaki bekar bir annenin hayatını anlatıyor.

Film ve uyarlandığı kitap sıklıkla " hayran kurgusu" olarak nitelense de yazar Lee, bunun eserini tanımlamak için yeterince adil bir yaklaşım olmadığını düşünüyor.

İLHAM ALDIĞINI SÖYLEDİĞİNE PİŞMAN

49 yaşındaki yazar Lee, baş karakter Hayes Campbell için Harry Styles'dan esinlendiğini belirtmişti. Bu açıklama filmi izleyenlerin hayran kurgusu olarak yorumlamasına neden olmuştu.

Amerikalı yazar, dünyaca ünlü pop yıldızından ilham aldığını söylediğine pişman olduğunu açıkladı.

Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda Lee, "Bunu hayran kurgusu olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı ve "Harry, Hayes Campbell karakterini oluşturan birden fazla kişiden biri. O zamanlar güncel olan İngiliz bir erkek grubundaydı ve bu yüzden insanların dikkatini çekti. Talihsiz bir durum çünkü tık tuzağı olarak kullanılıyor. Ben Hayes'i yazarken Harry Styles'ı hayal etmiyorum" diye konuştu.

PRENS HARRY'DEN DE İLHAM ALMIŞ

Robinne Lee, kitabı yazarken Prens Harry ve Eddie Redmayne'in yanı sıra özel hayatındaki kişilerden de esinlendiğini belirtti.

Romantik filmde 41 yaşındaki ünlü oyuncu Anne Hathaway, kendisinden çok daha genç ve ünlü bir adama aşık olan bekar anne Solène'i canlandırıyor.

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