Barış Akarsu Merhaba filminden ilk afiş

Yapımını Fikri Harika Prodüksiyon’un ve yapımcılığını Özgür Tari’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı Barış Akarsu Merhaba filminin çekimleri devam ederken ilk tanıtım afişi merakla bekleyenlerin beğenisine sunuldu.



İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Almila Ada’nın da başrolü paylaşacağı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi değerli oyuncular yer alıyor. Filmin müzikleri ise Mce Jingles ve Eser Taşkıran’a ait.