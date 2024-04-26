Nubia Müzesi farklı medeniyetlerden eserlere ev sahipliği yapıyor

Müze, ziyaretçilerini eski çağlardaki başka bir dünyaya taşıyor; sergilenen insan iskeletleri ve kafatasları da iyi durumda görünüyor. Kadın olduğu belirtilen bir iskeletin tanıtımında, "kemiklerinde görülen kan hastalıklarından muzdarip olduğu" yazıyor. Müze aynı zamanda içindeki eserlerle, Yeni Krallık medeniyetine ve MÖ 1500 ile 600 yılları arasındaki Kushite medeniyetine de ışık tutuyor.



Öte yandan müze, antik ve modern Nubia yaşamından örnekleri içinde barındırıyor. Müzede, Nubia'daki gelenekleri ve yerel el sanatlarını sergileyen, Nubia mirasına ait binlerce eser ve model yer alıyor. Nubia'daki Mısırlıların günlük yaşamından kısa kesitleri yansıtan Nubia evinin bir modeli de yine bu müzede temsil ediliyor.



Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından alınan bilgiye göre, müze, Mısır hükümetinin talebi üzerine Nubia'nın antik eserlerini kurtarmak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından başlatılan proje sonucu ortaya çıktı.



2001 YILININ EN İYİ MİMARİ YAPISI



Müze projesinin çalışmaları 1980'li yılların başında başladı; müzenin temeli ise 1986 yılında atıldı. Müze binasının Nubia köyünün geleneksel mimarisine benzemesi için yapımında kumtaşı ve pembe granit kullanıldı. Nubia Müzesi, 23 Kasım 1997'de halka açıldı. 2001 yılında en iyi mimari yapı olarak 3 yılda bir verilen Ağa Han İslam Mimarisi Ödülü'nü kazandı. Toplam alanı 50 bin metrekare olan müzenin, 7 bin metrekaresi müze içine, 43 bin metrekaresi ise müze dışına ve müze bahçesine ayrılıyor.

