Antalya Devlet Opera ve Balesi Tosca operasını sahneleyecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 27 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.



Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Umut Tarık Akça, "Angelotti"yi M.Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta"yı Dağhan Ergün ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner canlandırılacak.



Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

