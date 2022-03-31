Beckham'ların 40 milyon sterlinlik malikanesine hırsız girdi

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:09 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 10:14
David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Londra’da oturdukları 40 milyon sterlin değerindeki malikaneye hırsız girdi.10 yaşındaki kızları Harper evdeyken gerçekleşen olayı 17 yaşındaki oğulları fark etti.
Çiftin Batı Londra’nın Holland Park bölgesinde yer alan lüks malikesine üst kat camını kırarak giren hırsızın, yatak odasından bazı kıymetli parçaları çaldığı bildirildi.
Kızları Harper ile evin alt katında vakit geçiren Beckham çifti, akşam dışarıdan gelen 17 yaşındaki oğulları Cruz'un kırık cam parçalarını fark etmesiyle eve hırsız girdiğini anladı.
Yaşanan olay karşısında büyük bir şok geçiren ailenin, "binlerce sterlin" değerinde eşyasının çalındığı belirtildi.