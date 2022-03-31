Beckham'ların 40 milyon sterlinlik malikanesine hırsız girdi

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Londra’da oturdukları 40 milyon sterlin değerindeki malikaneye hırsız girdi.10 yaşındaki kızları Harper evdeyken gerçekleşen olayı 17 yaşındaki oğulları fark etti.

Çiftin Batı Londra’nın Holland Park bölgesinde yer alan lüks malikesine üst kat camını kırarak giren hırsızın, yatak odasından bazı kıymetli parçaları çaldığı bildirildi.