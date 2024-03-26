2023 yılı televizyon raporu: Yalı Çapkını en çok izlenen dizi oldu

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı izleyici davranış raporunu yayınladı. Box Office Türkiye'nin haberine göre; 40 ilde 4343 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar belli oldu.



Yapılan araştırmada 2023’ün en çok izlenen programı Star TV’de akşamları yayınlanan “Yalı Çapkını” oldu.

2023 yılında 115 dizi ekranlara gelirken yıl içerisinde 51 dizi final yaptı. Dizi kategorisinde Yalı Çapkını (14,77) en yüksek reytinge ulaştı. 6 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen 16. bölümünde 14,77 reytinge ulaşan dizi zirvede yer aldı.

