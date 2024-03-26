2023 yılı televizyon raporu: Yalı Çapkını en çok izlenen dizi oldu

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı izleyici davranış raporunu yayınladı. Box Office Türkiye'nin haberine göre; 40 ilde 4343 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar belli oldu.
Yapılan araştırmada 2023’ün en çok izlenen programı Star TV’de akşamları yayınlanan “Yalı Çapkını” oldu.
2023 yılında 115 dizi ekranlara gelirken yıl içerisinde 51 dizi final yaptı. Dizi kategorisinde Yalı Çapkını (14,77) en yüksek reytinge ulaştı. 6 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen 16. bölümünde 14,77 reytinge ulaşan dizi zirvede yer aldı.
Televizyonu en çok izleyen kitleler 45 yaş ve üzeri, kadın ve İzmir ili olarak kaydedildi. Hafta genelinde en fazla televizyon izlenen gün pazar (%16,42) olurken haftanın diğer günleri birbirlerine yakın seviyede ortalama elde etti.
SON BÖLÜMDE NELE R YAŞANDI?
Yalı Çapkını'nın 22 Mart'taki 63. bölümüne; Halis ve Hatice'nin evlilik kararı ve akabindeki isteme töreni damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'ndaki olaylar...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Dizi
- Mert Ramazan Demir
- Yalı Çapkını Son Bölüm İzle