Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile'nin 2.sezon tarihiyle ilgili gelişme

Aile dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Kadrosu ve konusuyla zaman zaman sosyal medyaya da konu olan Aile dizisi sezon açılışını ekim ayında yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Devin Akın’ı Serenay Sarıkaya, yaz boyunca yine aynı yapım şirketinin Netflix için çektiği dizisi “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisinde avukat Leyla karakteriyle başrol oynadığı için set planı projenin bitiş tarihine göre ayarlandı. 2.SEZON BAŞLANGICI EKİM AYINDA Başarılı senarist Hakan Bonomo‘nun kaleme aldığı “Aile” dizisi bu nedenle 18 Eylül’de sete çıkacak. Her şey yolunda giderse dizi ekim ayının ilk haftası yayında olacak.