Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile'nin 2.sezon tarihiyle ilgili gelişme

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Beklenmedik sezon finaliyle hafızalara kazınan dizinin 2. sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak. Peki, Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile'nin 2.sezon tarihiyle ilgili gelişme

dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Kadrosu ve konusuyla zaman zaman sosyal medyaya da konu olan Aile dizisi sezon açılışını ekim ayında yapacak. 

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile'nin 2.sezon tarihiyle ilgili gelişme - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Devin Akın’ı , yaz boyunca yine aynı yapım şirketinin Netflix için çektiği dizisi “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisinde avukat Leyla karakteriyle başrol oynadığı için set planı projenin bitiş tarihine göre ayarlandı.

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile'nin 2.sezon tarihiyle ilgili gelişme - 2

2.SEZON BAŞLANGICI EKİM AYINDA

Başarılı senarist Hakan Bonomo‘nun kaleme aldığı “Aile” dizisi bu nedenle 18 Eylül’de sete çıkacak. Her şey yolunda giderse dizi ekim ayının ilk haftası yayında olacak.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...