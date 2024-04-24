Görümce filmi oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Gelin ve görümce arasındaki ilişkileri mizahi bir dille ele alan Görümce filmi 2016 yılında vizyona girmiş, adım uzun süre söz ettirmişti.



Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de kadroda yer alıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...