Barış Akarsu: Merhaba filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müziği sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Barış Akarsu: Merhaba filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Barış Akarsu: Merhaba filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar

Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan Barış Akarsu Merhaba filmi TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Barış Akarsu Merhaba filminin çekimlerinin bir bölümü Amasra'da gerçekleştirildi.

Mert Dikmen'in yönetmenliğini üstlendiği biyografi türündeki film, katıldığı şarkı yarışmasının ardından üne kavuşan ve trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatıyor.

BARIŞ AKARSU:MERHABA KADROSU

İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin,
Burak Satıbol, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Metin Coşkun, Serli Alyanakyan, Caner Gezen yer alıyor. 

Barış Akarsu: Merhaba filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar - 1

BARIŞ AKARSU HAKKINDA

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra "Yalancı Yarim" adlı dizide rol aldı. Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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