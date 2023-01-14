Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında? Survivor ünlüler kadrosunda yer alıyor

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Mardinlidir. Babasının devlet memuru olması nedeniyle birçok farklı şehirde yaşadı.

Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Tekstil sektöründe kardeşleri ile birlikte çalışan Berdan Mardini bu sektörün birçok alanında aktif olarak görev aldı.



Henüz çocuk yaşlardan beri sesi etrafındakiler tarafından beğenilen Berdan Mardini'nin müzik hayatına başlaması ise tesadüf eseri gerçekleştir. Bağlama kursunda tanıştığı bir arkadaşıyla gittiği mekanda türkü söylerken işletme sahibi tarafından farkedildi.



Zamanla iki işi birlikte yürütemeyeceğini anlayan Berdan Mardini tekstil sektöründeki işine son vererek tamamen sahnelere odaklandı.



Bakırköy'de birçok türkü barda sahne aldı. Ardından kendisine Etiler'deki mekanlardan teklif geldi ve uzun sahne tecrübelerinin devamında müzik camiasına atılarak 2000 yılında ilk albümünü çıkardı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

ÖZEL HAYATI HAKKINDA

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı.





2023 Survivor yarışmacıları arasında yer alan Berdan Mardini, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Survivor'a gidiyom..dönünce görüşürüz inşallah . Hazırlıklar tamamlandı." ifadelerini kullandı.