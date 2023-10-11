Beyaz Show ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show açıklaması

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Beyaz Show hakkında konuşan Acun Ilıcalı, programla ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Candaş Tolga Işık'a konuk olan Acun Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini açıkladı. Beyaz Show'un yeniden başlayacağı haberi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ilıcalı tarih bilgisini "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." sözleriyle verdi. 31 Aralık 2023 tarihinde ekranlara geleceği açıklanan Beyaz Show'un yıl başı gecesi Tv8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.