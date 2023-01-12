Chaby Han (Çabi) kimdir, nereli, eşi kim? Türk eşi hakkında bilgiler

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. Ailesinin işi nedeniyle Türkiye'ye geldi. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlendi.

Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli. Kısa bir süre önce nikah masasına oturan çift, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

Chaby Han, Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımda; "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra yoruma yazabilirsiniz. Buluşamadığım, geri dönemediğim herkese özür ve telafi edeceğim." ifadelerini kullandı.