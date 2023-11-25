Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak?

“Bihter” filminin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti” dizisine konuk oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sıkı takipçisi olan Abdullah “Dilruba” rolüne hayat verecek. Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak olan Abdullah, 41. bölümde ilk kez görülecek.

Ketche’nin yönettiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.