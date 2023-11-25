Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak?

Son haftalarda "Bihter" filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Abdullah gelişmeyi, "Sürpriz" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Peki, Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak?

Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak?

“Bihter” filminin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti” dizisine konuk oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sıkı takipçisi olan Abdullah “Dilruba” rolüne hayat verecek. Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak olan Abdullah, 41. bölümde ilk kez görülecek. 

Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak? - 1

Ketche’nin yönettiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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