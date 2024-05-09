Bora Cengiz Nehir'in nişanlısı Arcan karakteriyle İnci Taneleri dizisinde (Bora Cengiz kimdir?)

Deneyimli oyuncu Bora Cengiz, "Arcan" karakteriyle İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katıldı. Son olarak Ömer dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Bora Cengiz, İnci Taneleri dizisinde Nehir'in nişanlısı Arcan karakterini canlandıracak. Peki, Ömer dizisinin Arcan'ı Bora Cengiz kimdir?

Bora Cengiz Nehir'in nişanlısı Arcan karakteriyle İnci Taneleri dizisinde (Bora Cengiz kimdir?)

İnci Taneleri”ne iki yeni isim dahil oldu. Yılmaz Erdoğan imzalı dizide Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz, anne-oğul rolünde izleyici karşısına çıkacak. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek.

BORA CENGİZ KİMDİR?

Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmen Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumlu.İlk olarak 2008 yapımı bir dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.

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