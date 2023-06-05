Fox'un yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı

Başrollerde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Oya Başar'ın yer aldığı Fox’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı”nın çekimleri başladı.

Fox'un yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı” yakında Fox'ta ekrana gelecek.

, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor. Rize’nin eşsiz doğasında başlayan çekimler daha sonra İstanbul’da devam edecek.

Fox'un yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı - 1

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi isimler yer alıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...