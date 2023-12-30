Gülşen Yüksel kimdir? 2. Sayfa programından ayrılan Gülşen Yüksel kaç yaşında, evli mi?

Gülşen Yüksel, 1977 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Uzun yıllar Sabah Gazetesi bünyesinde çalıştı. Daha sonraları ise Vatan Gazetesi Magazin Müdürlüğü görevini üstlendi.



Televizyon kariyerine ilk olarak 2007 yılında Kanaltürk ekranlarında partneri Müge Dağıstanlı ile yaptıkları "2. Sayfa" programı ile merhaba dedi.



Gülşen Yüksel farklı kanallarda farklı program isimleri ile aynı formatta bir çok televizyon projelerinde yer aldı. Yüksel, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renkli Sayfalar" programı ile 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.



Gülşen Yüksel, 2012 yılında hayatını Vestel Grubu’nun ARGE şirketi olan VESTEL’in Genel Müdürü Metin Salt ile birleştirmiştir.