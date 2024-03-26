Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Büyük bir merakla izlenen Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla dikkat çeken dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol gibi güçlü oyuncuları buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu.

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen 19. bölümünde sezon arası verecek.

KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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