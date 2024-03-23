Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye ne oldu, öldü mü?

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe'nin geçirdiği kaza damga vurdu. Merdivenlerden yuvarlanan Pembe'nin ölüp ölmediği soruları gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kızılcık Şerbeti'nin 56. Bölümünde; Alev’in (Müjde Uzman) bavuluna alarak Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişinin Pembe (Sibel Taşçıoğlu) olması ev ahalisini şaşırttı.



Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkında olan Pembe Alev’i canından bezdirmeye ant içti. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer’in yanına yerleşti. Kıvılcım’a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini vermek üzere harekete geçti.



Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa’dan yardım istedi. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için herkesten uzaklaşmaya karar verirdiler. Alev ve Pembe’nin aynı evde yaşaması kısa bir sürede felaketle sonuçlandı. İkilinin tartışması sonunda Pembe, merdivenlerden yuvarlandı. Yere yığılan Pembe'nin akıbeti 29 Mart Cuma günü ekrana gelecek 57. bölümde belli olacak.