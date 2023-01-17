Kürşat Juan (Ümit Kürşat Yalçınkaya) kimdir ve kaç yaşında? İşte Survivor Kürşat'ın hayatına dari ayrıntılar

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tanınan Kürşat Juan, Survivor 2023 yarışmacılarından biri oldu. Peki, asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen kaç yaşında, nereli?

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan (Ümit Kürşat Yalçınkaya) 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Juan, dağılan Juan grubu üyelerinden biriydi. 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu.

Survivor 2023 'ün ilk haftasında eleme adayları arasına giren Kürşat Juan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda "çok eğleneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.